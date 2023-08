Half jaar na de ramp: zo gaat het nu in Turkije, Syrië en met de Twentena­ren die te hulp schoten

Een half jaar geleden was ook Twente in de ban van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Een ramp van ongekende proporties. Nu lijkt de ramp naar de achtergrond verdrongen. Maar niet bij mensen die verbonden zijn met het gebied en nog elke dag in actie komen. „Het enige wat wij kunnen doen, is de ellende verminderen.”