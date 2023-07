Twentse moeder en dochter worden ‘zakenpartners’ en openen babyspa

Kimberly heeft haar dochtertje Louèn in januari voor het eerst in haar armen. De geboorte is het begin van een nieuw avontuur. Als moeder, maar ook als ondernemer. Blijkt later. „Ik was met mijn dochtertje naar een babyspa. Leuk om te zien hoeveel plezier ze had. Ze was zo ontspannen. Die ervaring gun ik elke ouder en baby.”