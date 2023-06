Vandaag lichte bewolking in Losser

Column Bekrom­pen­heid anno 2023: blote borsten kunnen niet meer in Lonneker

Een vrouw in slechts een minuscuul slipje, gedrapeerd op een luchtbedje. Zo dobberde het kunstwerk van de halfnaakte Nell bijna twee jaar op een meertje bij Lonneker. Inmiddels is het beeld van de topless dame vernield en kan het niet meer in de openbaarheid vertoond worden.