Vondst doorgeladen vuurwapens in peperdure auto bij De Lutte laat alarmbellen afgaan bij justitie

Bijna 400 kilo vuurwerk in woning en bij bedrijf in Losser, officier eist celstraf

Met bijna 400 kilo zwaar vuurwerk in zijn woning en in het bedrijfspand van zijn vader in Losser had een 22-jarige man een aardige handelsvoorraad aangelegd. „Het gaat hier om iemand die een jaar heeft gehandeld in massa-explosieve bommen”, zei de officier van justitie. Dankzij een undercoveroperatie werd de man op heterdaad betrapt.