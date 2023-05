Vrijkaartjes voor alle moeders bij het Stadstheater in Oldenzaal en er gebeurt wat in Beuningen...

Hitte vormt bedreiging voor wijk Glin­de-Hooi­land: ‘Schaduw van bomen belangrij­ker dan ooit’

In de oudere wijken met veel verharding ligt de gevoelstemperatuur in de zomer hoger dan in wijken met veel bomen en struiken. Glinde-Hooiland is zo’n voorbeeld van een warme wijk in Oldenzaal. Binnen nu en vijftien jaar moet de buurt er een stuk groener uitzien.