Wat vinden leerlingen én Twents Carmel College van smartphoneverbod op school? ‘Ligt voor ons een uitdaging’

De bel heeft zojuist geklonken, de eerste leerlingen van het Twents Carmel College in Losser lopen richting de fietsenstalling. De mobieltjes worden gecheckt, heb ik wat gemist tijdens de lessen? Dan is er natuurlijk geen ruimte om een berichtje te versturen of een snapchat te maken. En dat is niet erg, vinden de leerlingen zelf. „Ik zie tijdens de lessen bijna nooit iemand op een mobieltje kijken. Een verbod lijkt me echt niet nodig”, vertelt Jaylee voordat ze op haar fiets richting huis gaat.