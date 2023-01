Wie wil weten hoe de dorpskern van De Lutte eruit gaat zien, moet deze week een kijkje nemen op bouwmarkt

De kwaliteitsimpuls die het dorp De Lutte krijgt, is een langjarig traject waar de gemeente enkele miljoenen voor heeft uitgetrokken. Nadat eerder de Lossersestraat, Dorpstraat en het evenemententerrein voor dorpshoes Erve Boerrigter zijn aangepakt, is het Bouwteam De Lutte nu bezig met de volgende fases. Met deze informatiemarkt kunnen de dorpsbewoners en andere belangstellenden kennisnemen van de huidige ontwerpen, planning en werkzaamheden.

Een kraampje voor elk onderdeel

De bezoekers kunnen zich bij verschillende kraampjes laten bijpraten over de vorderingen die zijn gemaakt. Zo is - in 3D - het definitieve ontwerp voor het centrum te zien en presenteren de bouwers hun ideeën voor nieuwe lantaarnpalen, zitbankjes en fietsbeugels. Wie meer wil weten over de werkzaamheden aan de waterberging in het kerkebos of het werk aan de Beatrixstraat, Postweg, Ambachtstraat en de dorpsranden kan bij de kraampjes terecht die voor deze projecten worden neergezet.