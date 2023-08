Aantal airco-advertenties op Marktplaats in Maasdriel neemt flink toe in juli

Een mooie Betuwse appel- en perenoogst in een natte zomer

De appel- en perentelers in de Betuwe rekenen op een heel mooie oogst dit jaar, zeker als de zon de komende weken wat meer gaat schijnen. ,,Elders in Europa zijn de verwachtingen minder goed, maar in de Betuwe lijkt het goed te komen’’, zegt fruitteler Bert den Haan uit Kerk-Avezaath.