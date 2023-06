Baas van de ambtenaren Maasdriel binnen het jaar weg bij de gemeente

Onder de indruk van nieuw hospice in Zaltbommel: ‘Als ik dan toch moet sterven, dan graag hier’

ZALTBOMMEL - Een hospice, daar kom je niet voor de lol. De dood is er dichtbij. Toch is het nieuwe hospice in Zaltbommel een prettig pand om te verblijven. En dat is precies de bedoeling. ,,Dit is een plek voor de levenden.”