Ballonnen oplaten op Koningsdag? Op deze manier mag het weer

Update Grote natuur­brand in Nationaal Park De Maasduinen onder controle

De zeer grote brand die zaterdagmiddag in nationaal park De Maasduinen in Limburg was uitgebroken, is in de avond onder controle gebracht. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde eerder dat het ging om een gebied van ruim 1 hectare dat in de brand stond.