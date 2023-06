Bedrijven in Maasdriel gaan nat bij controle; minderjarigen kunnen eenvoudig aan drank komen

Een sexy brug voor Alphen, maar daar moet je wel geduld voor hebben

Het wordt een mooi vormgeven, sexy ding, de brug in de Veerweg in Alphen. Maar met de bouw schiet het niet op. Opnieuw is er een forse vertraging opgetreden. De verwachting is nu dat de verbinding aan het begin van 2024 gereed zal zijn.