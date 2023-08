Scouting­mei­den terug uit snikheet Zuid-Ko­rea, waar ze moesten uitwijken voor een tyfoon: ‘Elke dag was het: pet op, insmeren en water drinken’

Over de hele wereld maakten ouders zich zorgen vanwege de hitte in Zuid-Korea. Toegegeven, het was heet tijdens de World Scouting Jamboree. Toch kijken de meiden van Scouting Beuningen terug op een prachtige ervaring. Ze snoven cultuur en swopten naar hartenlust. ,,Het was gewoon doorademen en drinken.”