Bewolkt weer in Maasdriel vandaag

Corry van Rhee-Oud Ammerveld gaat weer waarnemen: ‘Opnieuw ergens beginnen, vind ik heel leuk’

De Tielse Corry van Rhee-Oud Ammerveld (66) kan er geen genoeg van krijgen. Na waarnemend burgemeester te zijn geweest in West Maas en Waal, Scherpenzeel en Druten, gaat ze hetzelfde kunstje nu doen in Beuningen. Wie is zij? Wat is haar band met Maas en Waal?