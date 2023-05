Bewoners Empel vluchtten voor oorlogsgeweld naar Velddriel, het begin van een dramatische periode

Vrouw die met mes bij bushalte stond bestraft om moordplan ex

Een 38-jarige Edese die oktober vorig jaar met een groot keukenmes bij de bushalte werd onderschept toen ze op weg was haar ex-man in Boven-Leeuwen te vermoorden, is woensdag veroordeeld tot 445 dagen cel, waarvan 300 dagen, voorwaardelijk.