Bijeenkomst in Hedel over geweld tijdens jaarwisseling

HEDEL - Praten over de ongeregeldheden tijdens oud en nieuw op het winkelplein in Hedel. Daarvoor heeft de gemeente Maasdriel omwonenden en ondernemers via een brief uitgenodigd. Op maandag 23 januari is er voor hen een bijeenkomst in dorpshuis Gelre's End.