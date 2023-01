De Kreek in Kerkdriel is verkocht aan EuroParcs; ‘Topdeal voor Maasdriel en de inwoners’

Dat De Kreek straks niet exclusief voor de klanten van Resort aan de Maas is, maakt onderdeel uit van de verkoopdeal die de gemeente Maasdriel heeft gesloten. Verenigingen kunnen gebruik blijven maken van het complex en daar gaan ze niet fors extra huur voor betalen, laat burgemeester Henny van Kooten weten in een toelichting op de overeenkomst. Die moet binnenkort nog wel bekrachtigd worden door de gemeenteraad. De kans dat het niet doorgaat is uiterst klein, want de raad had zelf de voorwaarden voor het gebruik gesteld.

75 extra chalets

In ruil voor de aankoop mag Resort aan de Maas uitbreiden met 75 chalets. Daarvoor zal de ruimte achter het complex worden gebruikt, de plek waar de speeltuin was.

Hoe die plannen van EuroParcs er precies gaan uitzien, is nog onduidelijk. Sloop en nieuwbouw zou kunnen, het verplaatsen van het zwembad van de linkerkant van het complex naar rechts ook. Volgens Van Kooten gaat het in ieder geval om een investering van 6 tot 8 miljoen euro, geld dat ook een duurzamere De Kreek gaat opleveren. EuroParcs wacht met de hele operatie tot alles procedures doorlopen zijn en het bestemmingsplan de veranderingen toelaat. ,,Dat is begrijpelijk als je als ondernemer zoveel wilt investeren", licht Van Kooten toe.

Het terrein van De Kreek zal ook de nieuwe hoofdingang van het vakantiepark worden, zodat Resort aan de Maas veel zichtbaarder wordt. De ingang aan de Piekenwaardweg, tegenover de golfclub, zal als achteruitgang gaan dienen.

Voor Maasdriel valt bij verkoop een financiële last van de schouders. Het zwembad, vijftig jaar oud inmiddels, verkeert technisch gezien in slechte staat. Jaarlijks moeten er tonnen bij om de boel aan de praat te houden. ,,We zullen moeten blijven controleren of het verantwoord is om er te kunnen zwemmen. De technische installatie is houtje-touwtje", aldus Van Kooten. Hij denkt dat er de verkoop de gemeente de komende tien jaar gemiddeld een kleine half miljoen aan kosten uitspaart. Alles bij elkaar vind ik het een topdeal. Onze mensen hebben uitstekend onderhandeld.”

Er is nog een volgende fase voor deze hoek van Kerkdriel. De gemeente is nog in onderhandelingen met twee grondeigenaren over de bouw van een boutique-hotel op de plek van de voormalige ingang van camping Maaszicht. Ook zijn er plannen voor drijvende recreatiewoningen. De grondeigenaren zijn daarvoor nog in overleg met Rijkswaterstaat.



