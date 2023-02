Den Otter Kerkwijk Cross levert ruim 3100 euro op voor Roparun; ‘Eerst crossen, dan hossen’

Waslijst vol overtredin­gen bij geitenhou­der Maasdriel: ‘Een godswonder dat hij nog tijd heeft om te ondernemen’

ROSSUM/KERKDRIEL - Het blijft nodig om één of twee keer per week te controleren bij geitenhouder Alexander van der Schans in Rossum. Telkens stuiten de controleurs van de Omgevingsdienst Rivierenland op nieuwe overtredingen.