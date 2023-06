Dijkhuisje werd een luxe bungalow met grandioos uitzicht: ‘We hebben het blind gekocht’

Voor de allerlaat­ste keer ‘excellent-diploma’ voor de school Jan Harmenshof: ‘We zijn echt doorsnee’

Vreugde over het verlengen van het predicaat, teleurstelling dat dit de laatste ronde was: de Jan Harmenshof in Geldermalsen is voor de derde keer op rij een ‘excellente school’. Een titel die na dit jaar niet meer wordt uitgereikt.