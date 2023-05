Dit is hoe de eerste teams uit Maasdriel dit weekeinde speelden

De piloot die niet wist dat hij vader zou worden heeft nu een herinne­rings­bord bij zijn graf

ZUILICHEM - Even is Doug Taylor sprakeloos. Net heeft hij het bord onthuld dat herinnert aan het huwelijk tussen zijn vader en moeder. Niks bijzonders? Toch wel. Het bord staat namelijk bij het graf van Taylors vader Doug Watterson in Zuilichem. De vader die niet wist dat hij vader zou worden.