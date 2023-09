Fietsster raakt zwaargewond bij aanrijding met auto in Rossum, traumahelikopter landt naast weg

Kleurexplo­sie aan de start van de Obstakel­run, Dijkens­port 2023 is begonnen

Kleurrijk is het, elk jaar weer. De Pax Color Obstakelrun. Even nadat zo’n 35 jeugdigen onder 15 jaar vrijdagavond met mountainbikes uit de uiterwaarden zijn teruggekeerd, gaan bij de Wiel in Beneden-Leeuwen de kleurkanonnen af.