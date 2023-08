Weer wordt ‘t eten van elastieken een ooievaar fataal, nu in Herwijnen: ‘Snap niet dat ze op straat belanden’

Opnieuw is er een jonge ooievaar gestikt in het eten van postelastieken. Het dier werd gevonden in Herwijnen. Piet van Andel van de Ooievaarsopvang in het West Betuwse dorp haalde de elastieken uit de keel van het dode dier. ,,Het dier dacht tijdens het pikken in de beweeglijke elastieken dat het om wormen ging.”