Slachtof­fer (28) van misdrijf zwaarge­wond gevonden in woning Zaltbommel, twee verdachten aangehou­den

ZALTBOMMEL - In een woning aan de Minnebroederstraat in Zaltbommel is een 28-jarige man uit Zaltbommel zwaargewond geraakt. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De politie gaat uit van een misdrijf en hield twee verdachten aan.