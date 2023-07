Gevaarlijke brisantgranaat onschadelijk gemaakt op Zandmeren

Drielse kermis voor het eerst op fonkel­nieuw plein: ‘Het past precies, al staan bomen altijd in de weg’

KERKDRIEL - Een vertrouwde kermis op een vertrouwde plek. De Drielse kermis is in aanbouw op het Mgr. Zwijsenplein. Maar het hart van Kerkdriel is vergeleken met vorig jaar flink veranderd. Past het allemaal wel?