Gevreesde ontzanding stap dichterbij; ‘Er komt 45 miljoen ten goede aan Alem en het gebied er omheen’

Dekker Groep wil huiverig Alem overtuigen dat ontzanding tot iets moois kan leiden; ‘Ga kijken in Heteren’

ALEM/IJZENDOORN - Iedereen uit Alem zou eigenlijk eens naar Heteren moeten gaan om te vragen hoe ze daar denken over ontzanding. ,,En om met eigen ogen te zien hoe het geworden is. De mensen zijn er heel enthousiast.” Paul Hospers van de Dekker Groep maakt geen grap als hij door de Marensche Waarden wandelt: Alem kan een stuk mooier worden en in Heteren kunnen de dorpelingen zien hoe mooi het kan zijn.