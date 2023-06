Heldere tot licht bewolkte middag en avond in Maasdriel

indebuurt.nl Tien jonge Bossche producers erbij: 'De aanmeldin­gen stroomden binnen’

Tien Bossche jongeren dompelden zich twaalf weken onder in de wereld elektronische muziek en de kunst van het maken ervan. Nu is het tijd om hun creaties te laten horen aan heel Den Bosch. Vrijdag 16 juni staan ze achter de draaitafel van Willem Twee Poppodium. Initiatiefnemers Rosa van Rooij en Rikkert Brok vertellen enthousiast over de cursus: “Leuk om te merken dat deelnemers zo enthousiast zijn”.