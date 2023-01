Lezing over laatste grote overstroming van de Bommelerwaard

Krom, medewerker van Waterschap Rivierenland heeft het woensdag 11 januari in dorpshuis De Parel in Rossum over het jaar 1861, de laatste watersnood in de Bommelerwaard. Het was de laatste keer dat de dijken het begaven. Dat gebeurde op 3 januari bij Brakel en kort daarna bij Zuilichem. De verwoesting door ijs en water was enorm. Krom gaat in de details en legt uit hoe het waterbeheer zich sinds die tijd heeft ontwikkeld.