Minder WW-uitkeringen in Maasdriel

Ru­waard-spe­ler in de kreukels na absurde tackle: ‘Dat had echt niks met voetbal te maken’

Het was een ‘absurde’ tackle van de tegenstander, eentje met grote gevolgen ook voor Dennis Blaas (22): de speler van Ruwaard werd met een ambulance afgevoerd, ligt in de kreukels, en vreest voor een botbreuk. De schrik zat er goed in bij de Ossenaar: ,,Het was een ontzettend angstig moment.”