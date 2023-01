Moordpoging of zelfverdediging? Nog veel onduidelijk over steekpartij op vakantiepark Kerkdriel

Voorstel voor langere kermis in Oss geschrapt uit discussie over toekomst van het feest

OSS - Van het randprogramma tot de locatie. Over bijna alle aspecten van de kermis wordt de politiek gevraagd zich uit te spreken. Behalve over de duur van de kermis. Dat is het enige onderdeel dat is weggelaten uit een discussiestuk.

10:53