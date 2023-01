Opnieuw half jaar cel voor betrokkenheid bij plofkraak op Mgr. Zwijsenplein

ARNHEM – De 35-jarige Mohammed N. uit Rosmalen is ook in hoger beroep veroordeeld tot zes maanden cel voor zijn betrokkenheid bij de plofkraak in Kerkdriel in december 2016.

Het gerechtshof in Arnhem vindt, net als de rechtbank in februari 2022, dat de gevonden dna-sporen in de winkel en in de vluchtauto voldoende bewijs vormen.

Bij de plofkraak probeerden vier mannen een geldautomaat buit te maken uit The Read Shop op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel. Daarbij raakte de eigenaar van de winkel zwaar gewond toen hij de daders overliep en ze hem te lijf gingen. Ook ontstond er brand in de winkel en een naastgelegen drogisterij. De bewoners van 21 appartementen boven de winkels moesten met spoed hun huis uit.

De daders wisten te ontkomen. Dna-sporen op een tas met gereedschap die in de winkel achterbleef en op een muts in de Audi die in Kerkdriel werd teruggevonden, leverden twee jaar later een match op met Mohammed N. Die zat op dat moment vast voor een andere zaak. Hij ontkent zijn betrokkenheid, maar een verklaring voor zijn gevonden dna heeft hij niet.

De andere drie daders zijn nooit gepakt.



