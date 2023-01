Politie bekijkt beelden en vraagt buurt over oudjaarsgeweld Hedel

De politie spreekt in een bericht over het onderzoek over openlijke geweldpleging. Daarbij kan een hele groep schuldig worden bevonden aan het plegen van het geweld, ook als afzonderlijke mensen niets hebben vernield.

Bewoner Hedel over rellende jongeren: ‘Deze knallen waren net zo hard als in de Tweede Wereldoorlog’

Tijdens de jaarwisseling zijn in Hedel sloopauto's en een caravan in brand gestoken. Ook zijn gehuurde beveiligingscamera's en straatmeubilair vernield, waarbij onder meer zwaar vuurwerk is gebruikt. De politie onderzoekt of er meer schade is dan tot nu toe bekend is.