Raadslid niet vervolgd voor stappen met pony Chrisje in Den Bosch

Edese vrouw (38) was met een groot keukenmes onderweg naar haar ex: ‘Iemand moet me controle­ren’

Een 38-jarige Edese werd in oktober vorig jaar met een groot keukenmes bij de bushalte onderschept toen ze op weg was ‘haar ex-man in Boven Leeuwen te vermoorden’. De aanklager eiste woensdag in de rechtbank twintig maanden voorwaardelijke celstraf.