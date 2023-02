Raadslid Sjors Pardoel duikt als ‘terraspony’ op in Oeteldonks carnavalslied

Raad van State: Blusboot van scheeps­werf Heerewaar­den moet echt weg langs droogdok

DEN HAAG/HEEREWAARDEN - Scheepswerf Heerewaarden heeft van de Raad van State nul op rekest gekregen in een slepende zaak over een blusboot die van Rijkswaterstaat niet langszij het droogdok in de Maas mag liggen. Het is een definitief oordeel.

1 februari