Regenbuien, maar soms ook zon in Maasdriel vandaag

Laatste bewoners Sibelius­flat Oss bijten op hun tanden: ‘Hier woon je niet voor je plezier’

OSS - De Sibeliusflat in Oss heeft lang het imago gehad van een luxe oord voor welgestelde ouderen. Dat is verleden tijd. Nu zijn er zelfs geen huismeester en receptie meer. ,,Had ik dit geweten, was ik hier nooit naartoe verhuisd.”