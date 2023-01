Rondje op ijsbaan Kerkdriel kan straks ook op skeelers

KERKDRIEL - IJsbaan De Griend in Kerkdriel is binnen twee jaar ook een interessante plek voor skeeleraars. De gemeente Maasdriel verkoopt de ondergrond van de ijsbaan aan de Stichting IJsbaan Maasdriel voor bijna een kwart miljoen euro. De stichting krijgt dat geld om de lekke folielaag te vervangen door een laag asfalt. De gemeente en de stichting hadden jarenlang een conflict over het herstel van de folie. Dat is op deze manier afgekocht, zo was in november al bekendgemaakt. Voorwaarde is, zo blijkt nu, dat de asfaltlaag voor eind 2024 moet zijn aangelegd.