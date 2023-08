Bouw van sociale huurwonin­gen in Heukelum stap dichterbij

De gemeente West Betuwe heeft stappen gezet in de ontwikkeling van sociale huurwoningen in Heukelum. Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp inrichtingsplan vastgesteld voor de realisatie van de woningen op het Leijenburgplein in Heukelum. Er worden uitsluitend sociale huurwoningen gebouwd.