Vandaag kans op bewolkte dag in Maasdriel

Vlag in top voor De Samaritaan; na dertien jaar heeft de Bommeler­waard een eigen hospice

ZALTBOMMEL - Met het hijsen van de vlag is hospice De Samaritaan in Zaltbommel zaterdagmiddag officieel geopend. Het was een project waar een lange adem voor nodig was. Maar liefst 13 jaar geleden werd het initiatief genomen.