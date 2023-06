Vanmiddag kans op lichte regen in Maasdriel

In deze vakantie­lan­den is de kans op een dodelijk verkeerson­ge­val het grootst

Wie het risico op een dodelijk ongeval tijdens zijn autovakantie wil vermijden, kan het beste een reis naar Scandinavië boeken, zo blijkt uit cijfers van de EU. In de Scandinavische landen is de kans op een dodelijk ongeval het kleinst. De meeste verkeersdoden zijn te betreuren in Oost-Europa.