Zaterdag in Rossum: Proosten met PIM in De Parel

Elle kan niet wachten op heropening Heinde & Ver: ‘Na de brand heb ik wel een traantje gelaten’

DEN BOSCH – ,,Als er binnenkort weer gasten in ons restaurant zitten, maak ik een vreugdesprongetje.” Dat is het moment waarnaar eigenaar Elle van Spreuwel uitkijkt sinds de fikse brand in Heinde & Ver in Den Bosch. ,,In veertien maanden is veel gebeurd, ja. We hebben veel pech gehad.”

1 januari