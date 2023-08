Maasgouw zoekt nieuwe docenten: aantal basisschoolleerlingen stijgt sneller dan aantal inwoners

VVV-Venlo verkoopt spits Venema voor ‘mooi bedrag’ aan Fransen

VVV-Venlo heeft aanvaller Nick Venema voor een ‘mooi bedrag’ aan de Franse Ligue 2-club Valenciennes FC verkocht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wilde de 24-jarige spits graag behouden, maar kreeg naar eigen zeggen ‘een aanbod waar we simpelweg geen nee tegen kunnen zeggen’. Venema had nog een contract voor twee jaar in Venlo.