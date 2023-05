Vandaag kans op hevige regenbuien in Maasgouw

Volleybal­ster Selten na acht jaar terug naar Activia: ‘Het is tijd voor iets nieuws’

Jody Selten gaat met Activia de eredivisie in. De 24-jarige Millse speelt nu nog voor Peelpush. In Meijel is ze bezig aan haar achtste seizoen. Ze komt samen met Bregje Wijnhoven over naar de volleybalclub uit Sint Anthonis.