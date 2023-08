Auto met drie inzittenden van de weg op A50 bij Schaijk

Marianne van der Walle mag met pensioen bij Brabant­Zorg maar blijft bij Ons Stekkie

SCHAIJK - Nooit is ze te laat, behalve op haar eigen jubileumfeestje. En dat omdat ze een cliënt moest helpen die thuis was gevallen. Want de zorg voor de oudere medemens gaat bij Marianne van der Walle (66) uit Reek altijd voor.