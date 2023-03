Avondvliegen vanaf Volkel duurt een week langer

Drukker dan ooit bij kraamvisi­te in Zeeland: knuffelen met lammetjes van een paar weken oud

ZEELAND - Op kraamvisite gaan bij de lammeren in Zeeland blijkt op zaterdag een attractie van jewelste te zijn. De herders van de Maashorst zijn even overrompeld. Iwan Lewiszong:,,Dit is heel mooi om om te zien.”