Bijgesteld Udens sloopplan is een dure les voor woningcorporatie Area

met video Auto’s branden uit in Den Bosch, ruiten van woningen springen door hitte

DEN BOSCH - Twee auto’s zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond 04.30 uur bij de Hertog Hendriksingel in Den Bosch. Door de hoge temperatuur sprongen zeker zes ruiten van de omliggende portiekwoningen.