Straaljagers Volkel gaan begin 2023 weer schijngevechten in de lucht oefenen

Film ‘Okedoeibe­dankt’ geeft horende kijker een goede blik in wereld van de stilte

SCHIJNDEL - Mae (13) uit Schijndel zit doordeweeks op een dovenschool van Kentalis in Groningen. In de weekeinden is ze lekker thuis in Schijndel. Ze droomde ervan actrice te worden en nu speelt ze de hoofdrol in de film Okedoeibedankt.

10:01