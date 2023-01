Carnavalsclubs Maashorst bundelen de sleuteloverdracht in tent Uden

MAASHORST - De zes carnavalsverenigingen in de gemeente Maashorst bundelen de krachten voor de traditionele sleuteloverdracht voorafgaand aan carnaval. Die is dit jaar op één centrale plek, in de grote tent van de Knoerissen op de Markt in Uden waar alle clubs present zijn.

Tijdens de sleuteloverdracht draagt het gemeentebestuur zogenaamd de macht over aan de prinsen carnaval die tijdelijk de scepter mogen zwaaien. In de voormalige gemeenten Uden en Landerd was dat altijd een vrolijk feestje waarbij de prinsen en bestuurders elkaar over en weer in de maling nemen.

Stef Ekkel komt

In goed overleg hebben de carnavalsverenigingen van de zes kernen die de gemeente Maashorst telt besloten om de sleuteloverdracht gezamenlijk te vieren. Dat gebeurt op vrijdag 17 februari vanaf 16.00 uur in de grote tent op de Markt in Uden.

Het is de bedoeling dat via een ludiek spel de prinsen de sleutel veroveren. Er zijn optredens van diverse kapellen en dweilorkesten, dansmariekes en tot slot zanger Stef Ekkel, onder andere bekend van zijn hits ‘De woonboot’ en ‘Liever te dik in een kist'.