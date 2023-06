De sound van Marillion herleeft in De Pul in Uden

column Column Henk Mees | Stil protest svp, na elke Russische zege in Rosmalen

Columnist Henk Mees beschrijft elke week wat hem opvalt op, naast en ver buiten de velden. Dit keer over het internationale tennistoernooi in Rosmalen. ‘Wat moeten de Russen nog meer aanrichten in Oekraïne voordat het sportpubliek afstand neemt van de rolmodellen van Poetin?’