D’n Hof van de Toekomst in Uden is al 10 jaar ‘groen, gezond, gastvrij, gezellig en gezamenlijk’

Omwonenden hebben geen bezwaar: vijftig arbeidsmi­gran­ten kunnen nog vijf jaar wonen in Carolus­kloos­ter in Den Bosch

DEN BOSCH - Eigenlijk was het de bedoeling dat vijftig arbeidsmigranten die werken bij de Jumbo in Den Bosch tot maximaal mei van dit jaar zouden wonen in het Carolusklooster in Den Bosch. Maar nu, na er ruim een jaar gewoond te hebben, is duidelijk dat ze er nog eens vijf extra jaren kunnen blijven.