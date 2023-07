Een kersje op de appelmoes kunnen ze wel gebruiken

Even met de auto langs de garage? Vergeet het maar, in deze topdrukte: ‘Wij hebben ook maar twee handen’

OSS/UDEN/VEGHEL - Vier, vijf, zes weken. Zolang moet je wachten voor een apk, onderhoudsbeurt of een uit te stellen reparatie voor je auto. De wachttijden bij garages lopen verder op. Nog even snel een vakantiecheck zit er al helemaal niet meer in. ,,Dan had je een week of zes geleden al een afspraak moeten hebben.”