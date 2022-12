Eindejaarsfeest Duifhelse Plak keert drie jaar na geweldsexplosie bewust in veel kleinere vorm terug

Op de poster staan opgewekte teksten als ‘Still alive’ en ‘Back to basic’. Geen woord over de geweldsexplosie die Duifhelse Plak eind 2019 ontsierde. In de hoofden van de acht organiserende vrienden is die gebeurtenis echter blijven spoken. In een festivalachtig feest met veel onbekend volk over de vloer hebben ze simpelweg geen zin meer, nu er na twee stille coronajaren weer iets mag.

,,Als dat dan het bedankje is, dat ze recht voor je deur iemand het ziekenhuis in slaan, dan hoeft het voor ons niet meer”, vertelt één van hen. ,,Dan doen we het liever wat kleiner, met vriendenkringen en wat daar omheen hangt. Zo zijn we ook ooit begonnen.’’

Bescheiden tent

Bedoeld wordt een samenzijn bij wat stooktonnen en een bescheiden tent. Het begint om 14 uur en stopt ergens in de avond. ,,Als het te koud wordt of als het bier op is, gaan we naar huis.’’

Rond de 300 bezoekers verwacht de organisatie vrijdag aan de Duifhuisstraat. Dat is aanmerkelijk minder dan de ruim 1500 die Duifhelse Plak, dat sinds 2014 bestaat, bij de laatste edities trok.

Weinig publiciteit

De organisatie stuurt op de kleinere opkomst aan door geen muziekacts te presenteren en weinig aan publiciteit te doen. Het affiche circuleert pas kort op sociale media. Er staat wel een lokale aandachtstrekker op, met een verwijzing naar de onlangs failliet verklaarde Schaijkse carnavalsmunt.

Drie weken geleden was er nog nieuws over de mishandeling eind 2019. Een bezoeker uit Zeeland (toen 29) werd destijds zo hard geslagen dat hij mogelijk nooit meer volledig herstelt. De verdachte uit Schaijk (toen 16) kreeg nu in hoger beroep 80 uur taakstraf.