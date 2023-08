Eindelijk zomer, toch blues op Noordkade: optreden van Texan Dirt

Column Vroeger sloeg ik de vlaai op familie­fees­ten over, nu ben ik een zoetekauw

Eerst kwam ik langs de koekjesafdeling en speurde die af op lekkers. Ik pakte een doos met zachte chocoladecakejes, gemakkelijk te consumeren voor iemand afgedaald in de tandeloze tijd. Vervolgens passeerde ik de hoek met chocola en zocht genot dat op de tong smolt tot alleen de smaak overbleef. Even later kwam ik langs de ijsafdeling en stopte een doos bananensplit met chocola in het karretje.